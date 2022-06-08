طريقة عمل عجينة الكريب الحادق بوصفات مختلفة

تعتبر طريقة عمل عجينة الكريب من الوصفات الشهية والتي يحبها كل من الكيار والاطفال، ويمكن بدلا من شرائها من الخارج تحضيرها في المنزل بحشوات محتلفة وبنفس مذاق الجاهز تماما، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

طريقة عمل عجينة الكريب

طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم :

2 ملعقة كبيرة زبدة

¾ كوب طحين

1 كوب حليب

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم:

_ نضع في خلاط الطعام كلاً من البيض والحليب والطحين وملعقة كبيرة زبدة وملح .

_ نشغل الخلاط لمدة 30 ثانية حتى تمتزج مكونات عجينة الكريب جيداً، ويصبح المزيج سميكاً .

_ نضع المزيج في البراد حتى الاستعمال، ونحمي ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة غير لاصقة ونضع 2 ملعقة كبيرة من المزيج، ونتركها لمدة 30 ثانية حتى تتماسك العجينة .

_ ثم نقلبها ونتركها لثوانٍ ونزيلها من المقلاة، نكرر العملية حتى ينتهي مزيج الكريب لدينا، وبذلك يصبح الكريب الحادق جاهزاً لأي نوع حشوة تفضلون سواء دجاج أو خضار أو جبن حسب الذوق .

طريقة عمل عجينة الكريب



طريقة عمل عجينة الكريب بالفراخ

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب بالفراخ :

بيضتان.

كوب من الطحين الأبيض.

كوب من اللبن الرائب.

ملح حسب الرغبة.

قطع من الدجاج المقطعة.

فلفل رومي مقطع.

كمية من جبنة الشيدر.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهار الدجاج.

فص من الثوم.

طريقة عمل عجينة الكريب بالفراخ :

لتحضير الكريب :

_ نخلط البيض والطحين واللبن الرائب والزيت النباتي والملح بشكلٍ جيد مع بعضها البعض باستخدام الخلاط الكهربائي.

_ نصفي الخليط الذي قمنا بتحضيره باستخدام مصفاة رفيعة، ونتركه لمدة ساعة على الأقل بداخل الثلاجة.

_ نحضر مقلاة مسطحة بشكلٍ كامل، ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة السائحة.

_ نسخن المقلاة وبداخلها الزبدة، ومن ثم نمسح باستخدام منديل نظيف وصحي المقلاة، مع ترك المقلاة على درجة حرارة منخفضة، ونسكب المزيج بداخل المقلاة بشكلٍ تدريجي، ونقلب الكريب من كلا الجهتين، حتى يصبح لونها مائلاً إلى الذهبي، ونطبق هذه الطريقة على كافة العجينة.

لتحضير الحشوة :

_ نقطع الدجاجة إلى قطعة صغيرة الحجم، ونتبّلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة والثوم بشكلٍ جيد، ونترك الدجاجة المتبلة جانباً حتى تتشرب كافة النكهات، لمدة ساعتين على الأقل، مع وضعها بداخل الثلاجة.

_ نحضر مقلاة، ونضع بداخلها ملعقة من الزيت النباتي، ونسكب بداخلها الدجاج المتبل، ونبقيها لمدة عشر دقائق حتى تستوي، ومن ثم نضيف إليه جبنة الشيدر، ونتركها على النار لمدة خمس دقائق، وهكذا تصبح جاهزة للحشو في الكريب.

لتحضير الكريب المحشي:

_ نحشو الكريب من اليمين وحتى اليسار، من جهة واحدة، مع ترك جهة واحدة منه فارغة، وذلك لتكون عملية الطي أكثر سهولة.

_ نحصر مقلاة، يوجد بداخلها القليل من الزيت النباتي، ويمكن استبداله بالسمنة، ونضع بداخله الكريب، ونحمره من كافة الجوانب، وعندما يصبح لونه مائل إلى البني من كافة الجوانب، نرفعه عن النار.

_ نضع الكريب المحشي بالفراخ بداخل صحن لائق للتقديم، وبجانبه سلطة من النوع الذي نحبه، وكمية من المخلّلات.



طريقة عمل عجينة الكريب فاطمة أبو حاتي

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب الحادق :

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

بيضة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زبدة او زيت

رشة ملح

رشة فلفل

كوب لبن

حشوات الكريب :

جبن - فراخ استريبس شرائح - زيتون - فلفل الوان شرائح

لحمة مفرومة - جبن -فلفل الوان شرائح - زيتون.

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب الحلو :

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة خل

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة او زيت

رشة ملح

كوب لبن

حشوات الكريب الحلوة :

شيكولاتة قابلة للدهن

موز شرائح

فراولة

كيوي

مربي

تفاح مكرمل بالقرفة والسكر

صوص كراميل

صوص شيكولاتة

كريز احمر

طريقة عجينة الكريب الحادق للشيف فاطمه ابو حاتي :

_ نقوم بوضع الدقيق والملح والفلفل والنشا واقلب المكونات كلها، ونقوم باضافة الزيت او الزبدة والخل والبيضة، ونخلطهم جيدا ونقوم بوضع اللبن وخلطهم حتي نحصل علي خليط ناعم جدا ونتركه مغطى لمدة 5 دقائق .

_ نقوم بعدها بدهن طاسة ساخنة جدا علي نار متوسطة دهنة من الزيت بسيطة، ونقوم بوضع بعض من الخليط، ونقوم بتدوير الطاسة لاعطاءك شكل ناعم متساوي دائري، ونتركه حتي ينفصل العجين عن الطاسة ويختفي لون العجين، ثم نقلبه في اقل من دقيقة ونرفعه علي طبق واكمال باقي الكمية بنفس الطريقة .

_ نقوم بتغطية طبقات الكريب بنايلون فيل، ونقوم بوضعها في طاسة ساخنة ع نار متوسطة، ثم نطوي العجينة جزء بسيط ونضيف الحشو في المنتصف ونطويها علي شكل مثلث، ثم نعطيها لون من الجهتين ونقدمها .

طريقة عمل عجينة الكريب الحلو للشيف فاطمه ابو حاتي :

_ نقوم بوضع الدقيق والنشا، ونقلب المكونات كلها اقوم باضافة الزيت او الزبدة والخل والبيضة والفانيليا. ونخلطهم جيدا، ونقوم بوضع اللبن وخلطهم حتي نحصل علي خليط ناعم جدا، ثم نتركه مغطى لمدة 5 دقائق .

_ نقوم بعدها بدهن طاسة ساخنة جدا علي نار متوسطة دهنة من الزيت بسيطة،ونقوم بوضع بعض من الخليط، مع تدوير الطاسة لاعطاءك شكل ناعم متساوي دائري، ونتركه حتي ينفصل العجين عن الطاسة ويختفي لون العجين، ونقلبه في اقل من دقيقة ونرفعه علي طبق حتي يتم اكمال باقي الكمية بنفس الطريقة .

_ نقوم بتغطية طبقات الكريب بنايلون فيل، ونقوم بوضعها في طاسة ساخنة ع نار متوسطة، ونقوم بطي العجينة جزء بسيط، ونقوم باضافة الحشو في المنتصف وطيها علي شكل مثلث او مربع او رول واعطاءة لون ع الطاسة من عند مقفل عجينة الكريب، ونقوم بتزيينها بصوص الشيكولاتة او الكراميل وعلى حسب الحشو.

طريقة عمل عجينة الكريب



طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض :

1 كوب دقيق

1 كوب حليب دافئ

3 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة صغيرةسكر

رشة ملح

رشة فانيليا أو رشة فلفل أسود على حسب نوع الحشو

زيت

طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض :

_ يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الملح، والسكر، والفانيليا ويخلط جيداً.

_ يضاف الحليب ببطء مع استمرار التقليب.

_ تضاف الزبدة، ويخلط مرة أخرى حتى تتجانس جميع المكونات، ونحصل على عجينة شبه سائلة.

_ تدهن المقلاة بالزيت، ويسكب فيها مقدار مغرفة وتفرد على المقلاة بالكامل.

_ تترك حتى تنضج وتبدأ في الإحمرار، وتقلب على الوجه الآخر لتحمر أيضاً.

_ تقدم عجينة الكريب مع الحشوات المختلفة على حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة الكريب



طريقة عمل عجينة الكريب الحادق

قادير طريقة عمل عجينة الكريب الحادق :

2 ملعقة كبيرة زبدة

¾ كوب طحين

1 كوب حليب

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق :

_ نضع في خلاط الطعام كلاً من البيض والحليب والطحين وملعقة كبيرة زبدة وملح .

_ نشغل الخلاط لمدة 30 ثانية حتى تمتزج مكونات عجينة الكريب جيداً، ويصبح المزيج سميكاً .

_ نضع المزيج في البراد حتى الاستعمال، ونحمي ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة غير لاصقة ونضع 2 ملعقة كبيرة من المزيج، ونتركها لمدة 30 ثانية حتى تتماسك العجينة .

_ ثم نقلبها ونتركها لثوانٍ ونزيلها من المقلاة، نكرر العملية حتى ينتهي مزيج الكريب لدينا، وبذلك يصبح الكريب الحادق جاهزاً لأي نوع حشوة تفضلون سواء دجاج أو خضار أو جبن حسب الذوق .