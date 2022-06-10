محافظ أسيوط: 48 مشروعا بالصحة في منفلوط وديروط بـ 493 مليون جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء وحدة اسعاف ومركز طبي بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بنقطة إسعاف قرية بني رافع والتي يبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه وتابع أعمال صب القواعد الخرسانية للمبنى وسط سعادة من العاملين بالموقع والأهالي الذين حضروا لاستقبال المحافظ والنواب.

كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية بني رافع والذي يبلغ تكلفته 35 مليون جنيه ويجري حفر الأساسات له ليتم البدء في الأعمال الخرسانية والقواعد للمبنى وذلك تحت إشراف المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات قطاع الصحة والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 48 مشروع بتكلفة 493 مليون جنيه وعدد 14 وحدة اسعاف بتكلفة 26 مليون جنيه لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.