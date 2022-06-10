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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجيليا جولي تنضم لأبطال فيلم Without Blood

انجلينا جولي
انجلينا جولي

انضمت الفنانة أنجلينا جولي، لقائمة أبطال فيلم without Blood، المقتبس عن الرواية  للكاتب أليساندرو باريكو.

وعبّرت أنجلينا جولي، عن سعادتها قائلة لـ موقع dedline: شرفني أن أكون هنا في إيطاليا لإحضار هذه المادة المميزة جدًا إلى الفيلم، كما سعيدة بعملي بجانب إليساندرو باريكو، والذي يتميز بكتابته المتميزة وعاطفته الفريدة".

براد بيت يعلن تفاصيل جديدة في قضية حقل العنب ضد أنجلينا جولي

أنجلينا جولي تعليقا على اتهامات براد بيت: رواية كاذبة

يذكر أن اتهم الممثل براد بيت طليقته أنجلينا جولي بأنها تقصد إيذاءه ببيعها أسهمها في حقل عنب لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنسا، إذ كانت تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أورد بيت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمّها أخيراً إلى الدعوى المدنية التي رفعها على جولي أمام محكمة في لوس أنجلوس في وقت سابق من السنة الحالية.

وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة العنب لإنتاج نبيذ «ميرافال كوت دو بروفانس»، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرقي فرنسا).

وكان النجمان قد استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من العنب.

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