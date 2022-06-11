عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة للخارجية. جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ولم تقدم الوكالة تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري عُقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

وتشوى سون هوي من مواليد 10 أغسطس سنة 1964 ، وكانت تشغل منصب النائب الأول لوزير الخارجية وواحدة من قلة من النساء الكوريات الشماليات اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى.

البيت الأبيض: سنرد بقوة على تجربة كوريا الشمالية النووية

كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد استفزازًا خطيرًا

وتشوي مترجمة محنكة ومساعدة وباحثة ومسؤولة بوزارة الخارجية.

كانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وقامت بترجمة المحادثات السداسية والحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ في بداية حياتها المهنية.

تقدمت تشوي في الرتب في وزارة الخارجية، من رئيس قسم إلى نائب مدير، ومنذ عام 2016 نائب مدير عام قسم أمريكا الشمالية.

تم تعيينها نائبة وزير بشكل منتظم في 2018 مع حقيبة في أمريكا الشمالية. أصبحت أول نائبة وزير في العام التالي.

ولدى تشوي سون هوي خبرة كبيرة في التفاوض بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة.

ويأتي التعيين في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة ، وقالت إنها ستضغط مرة أخرى من أجل فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة إذا تم إجراؤها.
 

واشنطن كوريا الشمالية الولايات المتحدة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية تشوي سون هوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: سنرد بقوة على تجربة كوريا الشمالية النووية

كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد استفزازًا خطيرًا

ترشيحاتنا

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

شائعة اخوانية..الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط : خلافات مالية بسبب مواد بناء

نجم البوب جاستن بيير يصاب بالشلل: لا يستطيع تحريك عينه أو فمه

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران

تناول أقراص مخدرة..العثور على جثة شاب بجوار محطة محولات نجع حمادي بقنا

مريض نفسى .. القبض على شاب يدعي أنه المهدى المنتظر بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ