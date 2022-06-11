تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة للخارجية. جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ولم تقدم الوكالة تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري عُقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

وتشوى سون هوي من مواليد 10 أغسطس سنة 1964 ، وكانت تشغل منصب النائب الأول لوزير الخارجية وواحدة من قلة من النساء الكوريات الشماليات اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى.

وتشوي مترجمة محنكة ومساعدة وباحثة ومسؤولة بوزارة الخارجية.

كانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وقامت بترجمة المحادثات السداسية والحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ في بداية حياتها المهنية.

تقدمت تشوي في الرتب في وزارة الخارجية، من رئيس قسم إلى نائب مدير، ومنذ عام 2016 نائب مدير عام قسم أمريكا الشمالية.

تم تعيينها نائبة وزير بشكل منتظم في 2018 مع حقيبة في أمريكا الشمالية. أصبحت أول نائبة وزير في العام التالي.

ولدى تشوي سون هوي خبرة كبيرة في التفاوض بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة.

ويأتي التعيين في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة ، وقالت إنها ستضغط مرة أخرى من أجل فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة إذا تم إجراؤها.

