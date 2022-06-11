بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوريا للمباراة الودية |شاهد

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني، استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية، وذلك لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية " وديا” يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية " سول ".

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر المنتخب من خلال مبنى الركاب رقم 3، حيث يغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحمل رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner.

من المقرر أن تقلع طائرة بعثة المنتخب في السابعة مساء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار وفرق العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي.

وبحسب ما أوضحته مصر للطيران، فإنه من المقرر أن تكون رحلة العودة لمنتخب مصر من كوريا الجنوبية، يوم 14 يونية الجاري، بعد خوض المباراة، التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم:أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد للمباراة، وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

3f7f17a3-a1ca-4281-99f6-d069a5d413c8

cdb19f69-b521-4fea-bd1f-4022b365e279

9ed14cbe-c160-4cb1-a1cc-1f94211f2127

eeb69cb6-5d20-4c20-84a5-93adea5f9c05

6cf64d26-3c43-40c6-b4d9-46c592292c22

8e84b11b-fc4c-4573-9f0c-30c18954271a

c7dd57c1-940a-46a6-9ad0-9b7e6e0b00a0

7ad4ee26-a0aa-4f11-b548-0dfb3d60e8a4

4dff9a32-f190-4778-ad04-386e6aea0f87