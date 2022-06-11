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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوريا للمباراة الودية |شاهد

بعثة المنتخب تصل
بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوريا

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني، استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية، وذلك لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية " وديا” يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية " سول ".

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر المنتخب من خلال مبنى الركاب رقم 3، حيث يغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحمل رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner.

من المقرر أن تقلع طائرة بعثة المنتخب في السابعة مساء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار وفرق العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي.

وبحسب ما أوضحته مصر للطيران، فإنه من المقرر أن تكون رحلة العودة لمنتخب مصر من كوريا الجنوبية، يوم 14 يونية الجاري، بعد خوض المباراة، التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم:أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح  وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد للمباراة، وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

 

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