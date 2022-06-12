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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك متابعيها كواليس تصوير فيلم تسليم أهالي

صدى البلد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت دنيا سمير غانم في الصورة بصحبه هشام ماجد من كواليس تصوير فيلم تسليم أهالي مما اثار اعجاب متابعيها.

 

حيث تضع الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" اللمسات النهائية للدعاية الخاصة بالعمل وذلك تمهيدا لعرضها فى 6 يوليو المقبل قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المقبل ومن المقرر طرح الدعاية الخاصة بالعمل خلال أيام.

 

فيلم “تسليم أهالى” تقوم ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

 

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

 

فيلم “تسليم أهالى” 

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

دنيا سمير غانم التواصل الاجتماعي انستجرام عيد الأضحى سينما الفن

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