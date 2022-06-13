يحمي القلب.. تعرف على فوائد الخوخ

يعد الخوخ الصيفي أحد أفضل اختراعات الطبيعة، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يحتوي الخوخ على الكثير من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك تحسين الهضم ، وقلب صحي ، ونظام مناعة قوي ، وتحسين أعراض الحساسية.

فوائد الخوخ

صحة القلب

تعد جميع أنواع الفاكهة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي للقلب ، ولكن قد يكون للخوخ بعض الفوائد المحددة، وجدت الأبحاث في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الخوخ يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا معتدلًا للبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي مهم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

تحسين الهضم

يحتوي الخوخ على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان"، الألياف القابلة للذوبان تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك، يمكن أن يؤدي تناول قشر الفاكهة إلى زيادة تناول الألياف.

إلى جانب جودة الألياف ، قد يجعل الخوخ بطنك سعيدًا بطرق أخرى أيضًا، تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي والمستخلصات المصنوعة من أزهار الخوخ قد تساعد في تحسين الهضم.