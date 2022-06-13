بعد تحذيرات وزارة الصحة .. أطعمة تعرضك لمخاطر الإصابة بالسرطان

بعد تحذيرات وزارة الصحة الأخيرة من خطورة بعض الأطعمة وإمكانية تسببها في الإصابة بالسرطان وتكثر الخلايا السرطانية إليك وفقا لموقع draper أبرز الأطعمة التي تسبب الإصابة بالسرطان

1. الأطعمة المعلبة



عادة ما تكون علب الطعام مبطنة بمادة بيسفينول أ (BPA) ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالسرطان ومشاكل صحية خطيرة أخرى.

2. السكر المكرر



الإفراط في تناول السكريات المصنعة يزيد من عدد الخلايا السرطانية

3. البطاطس المقلية ورقائق البطاطس



الأطعمة النشوية مثل البطاطس غنية بمادة الأكريلاميد ، وهي مادة كيميائية توجد أيضًا في دخان السجائر .

5. اللحوم المصنعة



صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة ووجد الباحثون أن تناول 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18 بالمائة.

6. فشار الميكروويف



بعض أكياس الفشار في الميكروويف مبطنة بمواد كيميائية تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد والبروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

7. الزيوت المهدرجة



بالإضافة إلى كونها ضارة بقلبك ، يمكن أن تسبب الزيوت المهدرجة الالتهاب وتلف الخلايا المرتبط بالسرطان وأمراض أخرى.

8. اللحوم المتفحمة



يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المستخدمة في شواء اللحوم بكثرة إلى إنتاج مواد مسرطنة