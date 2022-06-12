اللحوم المصنعة أحدها.. الصحة تحذر من أطعمة تزيد تكاثر الخلايا السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان والسكان، عن طرق الحفاظ على الصحة للحماية الجسم من تكاثر الخلايا السرطانية.

ونصحت الوزارة، بالابتعاد عن تناول بعض الأطعمة لحماية الجسم وجاءت كالتالي:-

الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية

الأطعمة المقلية

المواد المحفوظة والملونة

اللحوم المصنعة





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg