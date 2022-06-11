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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الوقاية من سرطان المخ ولماذا يتم اكتشافه متأخرا

سرطان المخ
سرطان المخ

قال الدكتور إبراهيم الثبيتي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه بالرغم من خطورة سرطان المخ والأعصاب إلا أن هناك طرق بسيطة تساعد فى الوقاية منه والنجاة من مخاطره.

وأضاف “ إبراهيم” خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC، أن علاج سرطان المخ بشكل نهائي يتطلب سرعة إكتشاف المرض  ولكن يصعب هذا الأمر فى أغلب أنواع السرطان بسبب  أن الأورام تبدأ صغيرة الحجم ولا يكون لها مظاهر أو أعراض في جسم الإنسان ثم تكبر مع الوقت ويكن الأمر أكثر حساسية فى حالات سرطان المخ فقد يظهر الورم فى أماكن خطيرة .

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وأكد “ إبراهيم” على ضرورة التشخيص المبكر والعلاج المبكر من أجل السيطرة سريعًا على هذه الأورام قبل انتشارها في المخ أو غيره بالنسبة لأنواع السرطانات الأخرى، و هناك ثلاثة أنواع من الأورام تشمل الدبغية والسحائية والأوردة، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بذلك النوع من السرطان تمثل شخصين لكل مائة ألف.

كشف الثبيتي عن أنه لم يحسم أى بحث أسباب سرطان المخ وباقى أنواع الأورام ولكن يوجد عدد من العوامل المساعدة التي تساعد على الإصابة بالمرض، ومن أبرز هذه العوامل تشمل البيئة المحيطة والتدخين، والتعرض للمواد الكيميائية والكهربائية وأسباب أخرى جينية ووراثية واجتماعية ومنها الزواج بين الأقارب، مؤكدا أهمية الفحص الجيني قبل الزواج وكذلك الفحوصات الطبية الشاملة كل 6 أشهر أو سنة لمن تخطى سن الأربعين.

وأكد “الثبيتي” على ضرورة الانتباه للعلامات المنبهة لـ سرطان المخ، مثل شكوى الطفل من أعراض الصداع المتكرر مما يوجب إجراء الأشعة والفحوصات بشكل فوري.

قد أعلن مجموعة من الباحثين مؤخرا عن اكتشاف فوائد عظيمة لعقار كان يستخدم في علاج مرض يصيب النساء، حيث أثبت فعاليته في علاج سرطان القولون والمستقيم وهو عقار دوستارليماب.

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