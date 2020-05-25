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منوعات

دواء مشتق من الحشيش يعالج أخطر أنواع سرطان المخ

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

ادعت دراسة جديدة أن دواء مشتق من الحشيش يمكن أن يساعد في القضاء على سرطان المخ.


وأفادت صحيفة ديلي ستار التى نشرت هذه الدراسة، أن الدواء المشتق من الحشيش ذات المركب الكيميائي غير المؤثر نفسيا، يمكن أن يبطئ نمو الورم ويقتل الخلايا الخبيثة.


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وأشارت الدراسة  إلى أن هذا الدواء  يمكن أن يكون علاج مفيد لمرض سرطان الدماغ العدواني لدى البشر وحتى الكلاب.


 تأتي هذه النتائج عبر دراسة أجراها باحثون أمريكيون يدرسون مرض ورم أرومي دبقي  وهو أحد الأشكال  المميتة لسرطان الدماغ حيث ينمو وينتشر بسرعة.


 ووجد الباحثون أن دواء CBD قلل نمو الخلايا السرطانية وكان سامًا لخطوط خلايا الورم الأرومي الدبقي.


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