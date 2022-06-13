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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة : امتحانات الدراسات العليا النهائية..22 يونيو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد الامتحان التحريري لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 . 

‎وقال “شاهين”، إن الامتحان التحريرى العلمى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجارى ، مؤكدا على أن الامتحان حضوريا بالكلية من الساعة الثانية حتى الرابعة مساء.

على الجانب الاخر ، حذر الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، طلاب الفرق النهائية او غيرهم من الطلاب بالتواصل المباشر فيما بينهم او من خلال شبكات التواصل الاجتماعى و جمع مبالغ نقدية بغرض تنظيم حفلات الخريجين أو الاتفاق على مع مطربين .

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، نحن نحاول حماية للطلاب من عبث بعضهم ، مؤكدا على ان الكلية سوف تنظم لهم حفلات خريجين على مستوى راقي جدا اشراف ورعاية ادارات الكلية كلها مجتمعة .

واضاف الدكتور شريف شاهين ، على ان من يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده

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