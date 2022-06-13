آداب القاهرة : امتحانات الدراسات العليا النهائية..22 يونيو

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد الامتحان التحريري لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

‎وقال “شاهين”، إن الامتحان التحريرى العلمى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجارى ، مؤكدا على أن الامتحان حضوريا بالكلية من الساعة الثانية حتى الرابعة مساء.

على الجانب الاخر ، حذر الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، طلاب الفرق النهائية او غيرهم من الطلاب بالتواصل المباشر فيما بينهم او من خلال شبكات التواصل الاجتماعى و جمع مبالغ نقدية بغرض تنظيم حفلات الخريجين أو الاتفاق على مع مطربين .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، نحن نحاول حماية للطلاب من عبث بعضهم ، مؤكدا على ان الكلية سوف تنظم لهم حفلات خريجين على مستوى راقي جدا اشراف ورعاية ادارات الكلية كلها مجتمعة .

واضاف الدكتور شريف شاهين ، على ان من يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده