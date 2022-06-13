إياكم وجمع الأموال | تحذير لطلاب آداب القاهرة من تنظيم حفلات التخرج

حذر الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، طلاب الفرق النهائية أو غيرهم من الطلاب بالتواصل المباشر فيما بينهم أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وجمع مبالغ نقدية بغرض تنظيم حفلات الخريجين أو الاتفاق على مع مطربين.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، نحن نحاول حماية للطلاب من عبث بعضهم ، مؤكدا على ان الكلية سوف تنظم لهم حفلات خريجين على مستوى راقٍ جدا بإشراف ورعاية إدارات الكلية كلها مجتمعة.

وأضاف الدكتور شريف شاهين ، على ان من يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يُعد من أهم المشروعات الكبرى التي تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا، حيث يجرى العمل في المشروع على قدم وساق، وتم الانتهاء من وضع الأساسات، وبدأت المباني في الظهور.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة العمل ورفع معدلات الإنجاز بما يساهم في الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين صحة المواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مشروع إنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال، يعد صرحًا طبيًا عملاقًا يضاف إلى خريطة الصحة في مصر، ويأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني ويهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن عدداً كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، ويضم 10 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 90 مريضًا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة موزعة على أدوار المستشفى، وتغطي تخصصات الباطنة العامة والباطنة القلبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية.