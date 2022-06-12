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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: مقررات الفصل الدراسي الصيفي في مجملها رسب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، على شروط الالتحاق بالفصل الدراسى الصيفي بالكلية خلال عام ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، يعد الفصل الدراسى الصيفى فرصة أمام الطالب لبدء العام الدراسي دون أية مقررات تخلف تشكل عبئا عليه ، مؤكدا فى برامج الساعات المعتمدة يمكن للطالب ان يستكمل المقررات التي قد بدأها خلال الفصل الدراسى الاول و الثانى .

و أضاف شاهين ، أن مقررات الفصل الدراسي الصيفي هي مقررات في مجملها مقررات رسب فيها إما في الفصل الأول أو الثاني.

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على الجانب الاخر ، وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج الماجستير في الذكاء المعرفي والآلة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع 2021 - 2025.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن البرنامج يهدف إلى تخريج أجيال متميزة في تخصصات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودخول تخصصات تطبيقية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية في ظل التطور الهائل الذي تشهده مصر والعالم من التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية التي تقوم على تخصصات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث بمنظور متطور وأساليب وتقنيات حديثة، مشيرًا إلى أهمية استحداث برامج جديدة يتم من خلالها إكساب الطلاب المعارف الجديدة، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد كونها جامعة ذكية من الجيل الرابع.

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