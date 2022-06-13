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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

دار علوم القاهرة تعلن آخر موعد تسليم الأبحاث الخاصة بالدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن آخر موعد تسليم أبحاث الدراسات العليا.

وقال الدكتور عبد الراضي رضوان، إن آخر موعد لتسليم الأبحاث الخاصة بطلاب الدراسات العليا إلى الكنترول الخاص بهم فى اليوم الاخير لكل برنامج من برامج الدراسات العليا على حده .


على الجانب الآخر، وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج الماجستير في الذكاء المعرفي والآلة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع 2021 - 2025.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن البرنامج يهدف إلى تخريج أجيال متميزة في تخصصات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودخول تخصصات تطبيقية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية في ظل التطور الهائل الذي تشهده مصر والعالم من التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية التي تقوم على تخصصات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث بمنظور متطور وأساليب وتقنيات حديثة، مشيرًا إلى أهمية استحداث برامج جديدة يتم من خلالها إكساب الطلاب المعارف الجديدة، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد كونها جامعة ذكية من الجيل الرابع.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن ماجستير الذكاء المعرفي والآلة، يعتبر استكمالًا للخطوة الجريئة التي قامت بها الجامعة في عام 2019 من تغيير اسم الكلية إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي واستحداث قسم جديد للذكاء الاصطناعي بتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن هذا العام سوف يتم تخريج أول دفعة من طلاب قسم الذكاء الاصطناعي.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن ماجستير الذكاء المعرفي والآلة، سوف يتبعه مجموعة من البرامج الأخرى في هذا الاتجاه، تلبي احتياجات سوق العمل وتستقبل خريجي برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

جامعة القاهرة كلية دار العلوم جامعة القاهرة الدراسات العليا مجلس جامعة القاهرة الخشت

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