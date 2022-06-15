لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

قد لا تعلم أن تواجه يوميًا خطر الموت أثناء نومك، فقد يواجه جسدك صعوبة بالغة في الحفاظ على استمرارية دورة النفس منا يتسبب في انقطاعه بشكل مؤقت، كما أن هناك عوامل أخرى قد تتسبب في الانسداد النومي.

أسباب انقطاع النفس أثناء النوم

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو حالة يتم فيها انسداد الممرات الهوائية العلوية أثناء النوم، مما يتسبب في توقف التنفس.

يحدث أحيانًا اضطراب وتوتر للعضلات أثناء النوم، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات مجرى الهواء وتراجع اللسان، وبدوره يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء العلوي أثناء النوم لدى الجميع، ولكن هذا يمكن أن يسبب انقباض شديد بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وذلك بسبب جهود الجهاز التنفسي المفرطة للتغلب على هذا الانسداد وما ينتج عنه من انخفاض في مستوى الأكسجين توقظ الشخص من نومه.

عندما تستيقظ، ينفتح مجرى الهواء ليجعلك مرتاحًا، وتنام مرة أخرى، ولكن بمجرد أن تغلق عينيك، تتكرر الدورة وتضطرب طوال الليل، مما يجعلك تشعر بالنعاس والتعب والإرهاق في اليوم التالي، الأمر الذي يتسبب في قلة التركيز والتهيج، في الحالات القصوى.

ينقسم انقطاع النفس النومي إلى 3 أنواع: الانسدادي، المركزي، والمختلط، أما انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) فهو الأكثر شيوعًا وينتج عن انسداد الشعب الهوائية أثناء النوم.

مخاطر توقف التنفس أثناء النوم

ينخفض ​​الأكسجين عند انقطاع النفس ويضطرب النوم، يزداد ضغط الدم ومرض السكري سوءًا، يميل الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم أيضًا إلى زيادة الوزن لأنهم يشعرون بالجوع بسبب زيادة إفراز هرمون الجوع الغريلين، ونقص هرمون الشبع اللبتين.

مما يخلق حلقة مفرغة من السمنة تسبب توقف التنفس أثناء النوم وتوقف التنفس أثناء النوم مما يؤدي إلى تفاقم السمنة.