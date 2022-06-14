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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عربية.. طريقة عمل الخبز الحجازي

طريقة عمل الخبز الحجازي
طريقة عمل الخبز الحجازي

طريقة عمل الخبز الحجازي هي أحد الوصفات الشهيرة في المملكة العربية السعودية وهي وصفة سهلة ومميزة، تتكون من الدقيق الابيض والدقيق الأسمر لتحصلي على كل فوائد الخبز، بالإضافة إلى أنه من أنواع الخبز المشبعة .

 

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قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الخبز الحجازي وهي أحد المخبوزات العربية  الشهيرة في المطبخ السعودي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لا تتجاوز 35 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الخبز الحجازي
 

طريقة عمل الخبز الحجازي


 

مقادير طريقة عمل الخبز الحجازي :
2 كوب دقيق أسمر
1 كوب دقيق أبيض
1 كوب حليب
¼ كوب سمن
1 بيض
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة بهار معمول
5 ملعقة كبيرة حليب لدهن الوجه
للتزيين
حبة سوداء
سمسم


طريقة عمل الخبز الحجازي :
- نخلط الدقيق مع البهار والملح والسكر والبيكنج باودر.
- نرفع السمن والزبدة على النار ثم نصب على الدقيق ونقلب .
- نصنع حفرة في الوسط، ونقوم بصب الحليب والبيض والخميرة ونعجن حتى تصبح متماسكة.
- نصنع كرات ثم نتركها حتى ترتاح وتخمر، قم نفردها وندهن الوجه بالحليب.
- نضع السمسم وحبة البركة على الوجه.
- نقوم بخبز الخبز الحجازي في الفرن حتى ينضج ويصبح ذهبيًا.

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