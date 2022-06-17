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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات يمنية.. طريقة عمل البسيسة

طريقة عمل البسيسة
طريقة عمل البسيسة

تعتبر طريقة عمل البسيسة من الحلويات السهلة للغاية، وسريعة الصنع كذلك والصحية المشهورة في المطبخ اليمني، وهي كعكة شهية للغاية يكن تقديمها مع فنجان القهوة الصباحي، وتعتمد طريقة تحضيرها على إستخدام دقيق الذرة الصحي.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البسيسة، وهي من الحلويات اليمنية، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوال 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طريقة عمل البسيسة
 

طريقة عمل البسيسة


مقادير طريقة عمل البسيسة :
2 كوب دقيق ذرة
¼ 1كوب سكر أبيض
1 كوب حليب
1 كوب حليب جوز الهند
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
3 بيضات
½ كوب زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر


طريقة عمل البسيسة :
- نقوم بتسخين الفرن إلى 340 درجة فهرنهايت (170 درجة مئوية).
- ندهن قالب كيك دائري مقاس 10 انش بالطحين.
- نخلط دقيق الذرة والسكر والحليب وحليب جوز الهند والدقيق والبيض والزيت النباتي في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- يضاف مسحوق البيكنج بودر ونمزجه جيدًا.
- نسكب مزيج دقيق الذرة في قالب الكيك المُجهز.
- نخبز الكيك في الفرن المسخن مسبقًأ لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

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