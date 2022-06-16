3 أطعمة يومية تجعل مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.. تعرف عليها

أصبح البرجر والبيتزا ورقائق البطاطس والصودا جزءًا لا مفر منه في حياتنا. بينما لا بأس في تناول الوجبات السريعة في بعض الأحيان وقد يؤدي تناول كميات زائدة من الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها إلى الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية فى القلب إليك 3 أطعمة تحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي



1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مصدر غني لمادة البوليفينول فهو من أنواع الشاي التي تحتوي على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض كوليسترول LDL ولكن أيضًا بزيادة كوليسترول HDL الحميد



2. الليمون

الليمون يعد من الفواكه الحمضية المليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتقليل التهاب الجسم. وفقًا لكتاب "Healing Foods" الصادر عن DK Publishing ، "تحتوي ثمار الحمضيات على الهسبريدين ، والذي يمكن أن يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم والبكتين (الألياف) ومركبات الليمونويد ويمكن لهذه العوامل أن تبطئ تصلب الشرايين



3. الجوز

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي غني بالجوز يمكن أن يكون فعالاً في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول.

ووجد الباحثون أيضًا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الجوز ، والذي يتكون أساسًا من الدهون المتعددة غير المشبعة ، يؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات صحة القلب أيضًا.



في النهاية يجب الانتباه إلى أن الاعتدال هو مفتاح التحكم في الكوليسترول وفقًا لخبراء الصحة ، لا ينبغي للمرء أن يستهلك أكثر من 300 جرام من الكوليسترول يوميًا. وإذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فقلل من تناوله إلى أقل من 200 جرام يوميًا.