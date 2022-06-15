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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الأسبوع العالمي لنبض القلب.. حقائق صغيرة معروفة عن قلبك

صدى البلد

يحتفل العالم بالاسبوع الدولي لنبض القلب وفي هذا الأسبوع يمكنك التعرف علي بعض الحقائق عن قلبك 

 

قلب الانسان من المنظور الطبي
كما أظهرت الدراسات التي أجريت على مدى العقود العديدة الماضية ، فإن قلب الإنسان هو عضو عضلي مسؤول عن ضخ الأكسجين والعناصر الغذائية الغنية بالدم الصحي إلى الأوعية الدموية العديدة في الجسم. يتكون القلب من أربع غرف ، الأذين الأيسر العلوي ، الأذين الأيمن العلوي ، البطين الأيسر السفلي ، والبطين الأيمن السفلي.

 

 

القلب يحتوي علي اقوي عضلة 

فإذا كنت قد شاهدت لاعبين كمال أجسام يتمتعون بجسم رشيق وعضلات قوية تبدو جاهزة لرفع الوزن بالطن. لكن ، هل تعلم أن أيا من العضلات المرئية لا تتمتع بنفس قوة العضلة القوية الفائقة بحجم قبضة اليد الموجودة داخل صدرك ، قلبك ، والتي تعمل دون توقف من مرحلة الجنين إلى وقت الوفاة؟ في يوم واحد ، يضخ القلب السليم ما يقرب من 2000 جالون من الدم عبر مسافة مذهلة تبلغ 60 ألف ميل.

 

صحة القلب تحتاج لعلاقات حميمة

من المعروف جيدًا أن العلاقات الحميمة مفيد لإفراز مواد كيميائية تساعد على التخلص من التوتر ، ولكن ما قد لا يكون معروفًا هو النتيجة المذهلة للعلاقات الحميمة  ، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. 

هذه طريقة ممتعة مليئة بالمتعة تقلل بمقدار النصف فرص الوفاة من أمراض القلب التاجية. 

جلسة واحدة من الجماع القلبية هي تمرين رائع ، والذي حسب بعض التقديرات يحرق ما يصل إلى 200 سعرة حرارية والتي تصل إلى 15 دقيقة من الجري السريع. لكن مهلا ، العب بأمان! 

 

قلب المرأة ينبض أكثر من الرجل

بصرف النظر عن القاعدة المجتمعية ، ثبت طبيا أن قلب المرأة ينبض أسرع من قلب الرجل. بينما ينبض قلب الرجل بمعدل 72 نبضة في الدقيقة تقريبًا ، ينبض قلب المرأة بمعدل 80 نبضة في الدقيقة تقريبًا.

 

القلب ليس بالجانب الأيسر 
وذلك لأن القلب يقع في منتصف الصدر بين الرئتين وليس في الجانب الأيسر كما يُعتقد على نطاق واسع. 

 

كهرباء القلب 

للقلب نظام كهربائي خاص به ، يشبه إلى حد كبير الأسلاك الكهربائية في منزلك. يولد هذا النظام الكهربائي الإشارات التي تجعل القلب ينبض . تتسبب هذه النبضات الكهربائية في خفقان القلب حتى بعد انفصاله عن الجسم طالما أنه يحتوي على كمية كافية من الأكسجين.

يلعب القلب دورًا مهمًا في الدورة الدموية ويوفر دمًا نقيًا وصحيًا لجميع أعضاء الجسم ، بدءًا من مرحلة الجنين وحتى وفاته. وبالتالي ، من الضروري أن تحترم قلبك وتعتني به جيدًا.

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