الشاي الأخضر أم الأسود.. أيهما أكثر صحة وأفضل للصيف؟

إذا كنت من محبي الشاي ، فمن المحتمل أن تبدأ يومك بشرب كوب من الشاي الساخن. فالشاي مليء بالفوائد الصحية وهو أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر.

عندما نكون متوترين أو متعبين أو مرتبكين أو قلقين ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو فنجان من الشاي وفقا لi ndia .com.

إنه مشروب سحري ينعشنا ويجدد شبابنا عندما نكون متعبين أو مرهقين.

ما لا يعرفه معظم الناس هو أن كلا من الشاي الأخضر والأسود مصنوع من الأوراق العلوية لنبتة الشاي نفسها على الرغم من أن كلاهما مشتق من نفس النبات إلا أنهما يختلفان بشكل كبير .

فوائد الشاي الاخضر

أن أوراق الشاي الأخضر لا تتخمر ولا تمر بعملية الأكسدة التي يقوم بها الشاي الأسود ، فهي غنية بشكل خاص بخصائص مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض أخرى.

يحتوي الشاي الأخضر على ربع محتوى الكافيين الموجود في القهوة ، مما يجعله أكثر صحة. نظرًا لعدم وجود أكسدة في تصنيع الشاي الأخضر

الشاي الأخضر رائع لقضاء فترات الراحة في منتصف النهار والتأمل في المساء.

إنه أقل حمضية ، وبالتالي يغسل النفايات الحمضية.

يمنحك إزالة السموم من الشاي الأخضر العضوي النقي بشرة مشرقة ، وأيض أسرع ، ومناعة أعلى.

للشاي الأخضر مجموعة من المزايا الخاصة به. قد يفاجئك أن تعلم أن كوبًا ساخنًا من الشاي الأخضر يمكن أن يكون منعشًا أكثر من المشروبات الباردة.

كما أنه يهدئ جسمك لأنه يحتوي على مادة الثيانين ، وهي مادة طبيعية لها تأثير مهدئ ومهدئ على من يشرب.

فوائد الشاي الاسود

الشاي الأسود صحي أيضًا لأنه غني بمضادات الأكسدة.

يحتوي على ثلث الكافيين الموجود في القهوة ، بالإضافة إلى انه يساعد مزيج الكافيين على البقاء يقظًا.

كما أنه يرطب الجسم ويعزز تدفق الدم إلى المخ مع تقوية جهاز المناعة بمضادات الأكسدة المقاومة للبكتيريا.

يعزز الشاي الأسود التركيز والتركيز وهو "فاتح للعين" في الصباح.

الحموضة في الشاي الأسود أعلى ، وبالتالي ، فإن الليمون ضروري لتحييد الحموضة في الشاي الأسود المعتدل

