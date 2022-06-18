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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 420 ألفا.. أحدث أسعار جيلي كول راي 2022 بالسوق المصري|صور

بسعر يبدأ من 420
بسعر يبدأ من 420 الف .. احدث اسعار جيلي كول راي موديل 2022

تنتمي السيارة جيلي كول راي موديل 2022 إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تقدم داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات وهم، Comfort و Premium، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز إصدارات شركة جيلي الصينية من هذه الفئة، إلى جانب قرينتها الكبرى أوكافانجو والتي تنضم لطرازات الـ SUV.

جيلي كول راي موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022 في مصر.

 

زودت السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على ضخ وانتاج قوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة CVT من 7 سرعات أوتوماتيكية.

جيلي كول راي موديل 2022

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها النسخة جيلي كول راي موديل 2022 فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جيلي كول راي موديل 2022

وتحتوي السيارة جيلي كول راي موديل 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، ومصابيح تعمل بتقنية LED، بينما تتوسط مقصورة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، مع نظام صوتي من 6 مكبرات، وفتحة سقف كهربائية، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وكاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، وباقة من تقنيات الحماية والامان.

جيلي كول راي موديل 2022

أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 420 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 485 ألف جنيه.

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تبدأ من 420 ألفا.. أحدث أسعار جيلي كول راي 2022 بالسوق المصري|صور

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