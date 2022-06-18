بعد مفاوضات بيلجريني .. ريال بيتيس يؤمن نفسه من غدر الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن زيادة راتب المدرب التشيلي مانويل بيلجريني، المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني، من قبل الإدارة وذلك بعد تفاوض النادي الأهلي معه.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: “دفع اهتمام النادي الأهلي من منطقة الشرق الأوسط، ريال بيتيس لزيادة راتب التشيلي مانويل بيليجريني بنسبة 20%”.

وأضافت الصحيفة: “ بيلجريني جدد تعاقده بنهاية العام الماضي مع الفريق الأندلسي حتى 2025، ويأمل نادي ريال بيتيس في الإبقاء على مدربه بزيادة راتبه من 5.7 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو”.

واختتمت: “هناك نادي من الشرق الأوسط تفاوض معه”.

يذكر أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، وتولي سامي قمصان المهمة بشكل مؤقت بدلاً منه.