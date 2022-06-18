أكلات خليجية.. طريقة عمل المغش الخليجي

تعتبر طريقة عمل المغش هي أكلة قديمة اشتهرت بها منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وهي نوع من اللحم الذي يطهى في وعاء معين مصنوع من الفخار، ويعد الغش أكلة شعبية تتميز بالتنوع حيث يدخل فيها الخضار والتوابل واللحم ويمكن تحضيرها في الفرن أو في قدر الضغط.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المعش، وهي أحد الأكلات الخليجية المقتبسة من المطبخ السعودي، وهي وجبة يمكن تحضيرها في وثت ثصير لا يتعدى 70 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل المغش

طريقة عمل المغش





مقادير طريقة عمل المغش :

1 كيلو لحم مقطع مكعبات

1 كوسا مقطعة إلى مكعبات

5 بامية

1 جزرة مقطعة إلى مكعبات

1 بطاطس مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة مقطعة إلى مكعبات

4 فصوص من الثوم المفروم

¼ ملعقة صغيرة فلفل الأسود

¼ ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة هيل

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

1 ملعقة صغيرة ملح

2 فلفل رومي مقطع

2 لومي

3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

1 طماطم مقطعة إلى مكعبات



طريقة عمل المغش :

- في وعاء يوضع اللحم وغطيه بالماء حتى منتصف الوعاء.

- نترك على النار نصف وقت طهي اللحم المعتاد.

- يوضع باقي المكونات ونقلبه .

- نضع اللحم مع باقي المكونات في المغش، وندخلها الفرن حتى الشواية لمدة نصف ساعة.