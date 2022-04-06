أكلات سعودية.. طريقة عمل مندي دجاج بالفحم  

تعتبر طريقة عمل مندي الدجاج بالفحم وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي؛ حيث يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة، إذا كنتي من محبي عمل طبخات الدجاج المميزة والتي تنال إعجاب الكبار والاطفال ايضا .





وقدّم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مندي دجاج بالفحم من الاكلات الخليجية الشهيرة والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وهي وصفة سهلة تكفي لأكقر من 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مندي دجاج بالفحم

طريقة عمل مندي دجاج بالفحم





مقادير مندي دجاج بالفحم :

دجاجة كاملة

2 كوب أرز بسمتي

حبة بصل شرائح

حبة بندورة مفرومة

ملعقة صغيرة

معجون ثوم

ملعقة كبيرة

كزبرة مجففة

ملعقة كبيرة جرام ماسالا

6 حبات قرنفل

4 حبة هيل

10 حبة فلفل أسود

4 ورقة غار

4 عود قرفة

2 ملعقة كبيرة

زبدة

ملح حسب الرغبة

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة



طريقة عمل مندي دجاج بالفحم :

- يوضع الزيت في قدر كبير على النار، ويضاف البصل و نقليه حتى يذبل، ويضاف البندورة ومعجون الثوم و ونقلبهم لمدة 5 دقائق.

- تضاف الجرام ماسالا وباقي البهارات كاملة الحبة، ونستمر في التقليب حتى يصبح لون البصل بني.

- نقسم الدجاج نصفين و ونضيفها إلى القدر، وندعها لعدة دقائق ثم نقلبها.

- يضاف الماء و الكزبرة و الملح، ونقوم بتغطيتها و وتركها على نار هادئة.

- نقوم بنقع الأرز في كمية من الماء، ونرفعها الدجاج من القدر و نصفي الشوربة و ونضعها مرة أخرى على النار و وندعها تغلي.

- نقوم بإضافة الأرز ونتركه على نار متوسطة، ونفلبها مرة واحدة، عندما يتم امتصاص الماء خففي النار و وندعها تطهى على نار هادئة.

- ندهن الدجاج بالزبدة المذابة، ونفوم بتحمية الفرن على 175 درجة مئوية.

- ندهن صينية بالقليل من الزيت، ونضع بها الدجاج و ونفوم بنثر عليه القليل من الملح و الفلفل حسب الرغبة .

- ندخل الفرن لمدة 6 دقائق، ثم نفتح الشواية لمدة 6 دقائق.

- نحرق قطعة الفحم، ونضع قطعة من ورق القصدير في منتصف الأرز و ونضع فيها قطعة الفحم.

- نقع فوقها ملعقة زبدة مذابة أو ملعقة زيت و ونغطي القدر مباشرة.

- نقع الأرز في طبق التقديم و ونقوم برص فوقه قطع الدجاج و ونقوم بتقديم مندي دجاج بالفحم .