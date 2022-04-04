أكلات لبنانية.. طريقة تحضير التبولة بالخطوات

تعد التبولة من الأكلات اللبنانية الشهيرة، فلا تخلو السفرة اللبنانية من تواجد التبولة، ويمكن تقديم التبولة بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة، كما يمكنك إضافة العديد من المكونات التي تضيف مذاق مميز وشهي.





وإليك طريقة تحضير التبولة بالخطوات

مقادير التبولة

بقدونس

ليمون

زيت زيتون

بصل

سماق

طماطم

نعناع

ملح

قرفة

طريقة تحضير التبولة

1- أنقعي البرغل مع قليل من الليمون

2- قطعي الطماطم صغيرة و البقدونس يقطع أيضا و البصل نفس حجم الطماطم

3- نرش السماق على البصل و نضع البرغل على المكونات مع الزيت و التوابل و القرفة و قليل من الليمون وتقدم.

