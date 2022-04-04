سر نجاح الحلويات.. بالخطوات طريقة عمل عسل الشيرة

تعد الحلويات من الأطباق الرئيسية في رمضان وقد تكون تحلية الوصفة بالشيرة هي احدي الخطوات التي تساعد في نجاح الحلويات سواء كنافة أو بسبوسة.

ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل عسل الشيرة



مقادير طريقة عسل الشيرة

- ½ ملعقة صغيرة من ماء الزهر

- 2 كوب من السكر

- ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 1 كوب من الماء

* طريقة التحضير

- ضعي السكر في قدر ثم يضاف إليه الماء.

- ضعي القدر علي نار حرارتها معتدلة وحركي المكونات إلى أن يذوب السكر.

- ضيفي عصير الليمون إلى المزيج بعد أن يبدأ في الغليان وحركي المكونات.

- ارفعي القدر عن النار ثم ضيفي ماء الزهر وحركي المزيج.

- ثم ضعيه جانبا ليبرد ويصبح جاهزا لتقديمه مع الحلويات