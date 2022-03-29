وصفات مختلفة لعمل بديل القشطة في الحلويات

تعتبر طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات من أكثر الوصفات التي يسعى البعض لمعرفتها، بدلا من شرائها جاهزة وبتكلفة باهظة، ويمكن تطبيق أكثر من وصفة ناجحة لعمل بديل القشطة في الحلويات من المنزل.



وقدمت الشيف هالة فهمي طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات، وذك بوصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وسوف تعطيك نفس مذاق القشطة الجاهزة، ويمكن تحضيرها بكميات وحفظها لحين إستخدامها.

طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات

طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات



الوصفة الأولى :

مقادير طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات

3 كوب حليب سائل

3 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة فانيليا



طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات :

- نسخن الحليب السائل على نار عالية، ثم يضاف السكر والنشا والطحين، ونستمر بالتحريك حتى يصبح المزيج سميكاً.

- نطفي النار، ثم نقوم بإضافة الفانيلا، ونحرك قليلاً.

- يترك الخليط جانباً حتى يتماسك، وهنا تصبح القشطة جاهزة للاستخدام.



الطريقة الثانية:

مقادير طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات :

3 كوب ماء

2 كوب حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة طحين

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد



طريقة عمل بديل القشطة في الحلويات :

- نذيب في وعاء جانبي حليب البودرة في الماء، ثم يضاف الطحين والسكر.

- نقوم بصب مزيج الحليب في قدر على نار متوسطة، ونستمر بالتحريك.

-عند غليان الحليب يضاف ماء الزهر والورد، ونحرك حتى تشتد المكونات ويصبح المزيد سميكاً، ونستخدم القشطة بحسب الرغبة.