مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الأحد 19 /6 /2022، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، كما يتواجد العديد من المباريات في الدوري المغربي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد الزمالك – الساعة 8 مساء وتنقل على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد المغرب الفاسي – الساعة 6 مساء

أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي – الساعة 6 مساء

الدفاع الجديدي ضد مولودية وجدة – الساعة 8:15 مساء

الوداد ضد شباب السوالم – الساعة 8:15 مساء

الفتح ضد نهضة بركان – الساعة 10:30 مساء

شباب المحمدية ضد الرجاء – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد الأفريقي – الساعة 6 مساء

اتحاد بن قردان ضد الصفاقسي – الساعة 6 مساء