عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تُقام اليوم الأحد 19 /6 /2022، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، كما يتواجد العديد من المباريات في الدوري المغربي.

 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

الأهلي ضد الزمالك – الساعة 8 مساء وتنقل على قناة on time sport   

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد المغرب الفاسي – الساعة 6 مساء    

أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي – الساعة 6 مساء              

الدفاع الجديدي ضد مولودية وجدة – الساعة 8:15 مساء       

الوداد ضد شباب السوالم – الساعة 8:15 مساء

الفتح  ضد نهضة بركان – الساعة 10:30 مساء           

شباب المحمدية ضد الرجاء – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد الأفريقي – الساعة 6 مساء      

اتحاد بن قردان ضد الصفاقسي – الساعة 6 مساء

مباريات اليوم موعد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم أهم مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

اقرأ هذة السورة وأنت ذهاب إلى العمل.. تزيد الرزق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ