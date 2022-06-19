هارب من حكم قضائي.. حبس عاطل 4 أيام في قضية قتل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في شبين القناطر بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد ضبطه لهروبه من حكم صدر ضد في قضية قتل.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد قيام عاطل محكوم علية في قضية قتل بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز.



توصلت التحريات إلى أن المتهم هارب في قضية قتل ومحكوم عليه، وأنه يتردد على فترات متباعدة إلى منزله بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده اعترف به، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.