عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيراً علي الاقدام.. محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مدينة الزقازيق في الساعات الأولي من صباح اليوم، لمتابعة نوبتجيه أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي صحي  للمواطنين ، وكذا متابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد شوارع (القومية - الرملية - حي السلام - حي المستشارين) للوقوف على أعمال التطوير والتجميل الجاريه لإعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأمر محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بإزالة السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الشارع والإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

وخلال تفقده لشوارع المدينة، قام محافظ الشرقية بضبط سيارة تسير بدون لوحات معدنية ، ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

تحرير 10275 عقدا للمتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم المخالفة في الشرقية

كما أمر المحافظ رئيس مدينة الزقازيق، بالتحفظ علي سماعات صوت بأحد الكافتريات تصدر أصواتا عالية تتسبب في إحداث قلق وإزعاج المواطنين، وكذلك غلق وتشميع ورشة لإصلاح السيارات لمخالفتها مواعيد الغلق المحدده لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وإلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم موجها رئيس المركز بفحصها مع جهات الإختصاص وتليية كافة  إحتياجاتهم فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

ورافق المحافظ في جولته المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول والمحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

الشرقية مخالفة المرور الشوارع المواطنين الزقازيق مدينة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

ابنة حسني عبدربه تفضحه على الهواء: ضربني بسبب 200 جنيه.. وسخر من وزني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

ترشيحاتنا

مستمرة لسنوات.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مشاكل خطيرة بسبب أسعار الغاز

الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشرم الشيخ

الضرائب تعلن إحالة 10 شركات إلى النيابة لعدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بالخطوات.. المستندات المطلوبة للتظلم من حذف بطاقة التموين

الهجرة والإنتاج الحربي يعلنان البدء في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل

العاهل الأردني يتجه إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السيسي وملك البحرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

أنواع غريبة.. قصة عشق أحمد مكي للحيوانات والطيور في عيد ميلاده

فيديو

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ