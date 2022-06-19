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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الهندسة والصيدلة يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقباله الدكتور محمود الشيخ عميد الهندسة، والدكتور هيثم ميمون عميد الصيدلة.

 

تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات دون مشاكل أو عقبات، وتفقد اللجان ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والضوابط العامة للامتحانات.

 

وحرص مبارك على سؤال الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتوزيعها على الوقت المخصص للامتحان، مشددا على تطبيق العقوبات القانونية فى حالات الغش أو الشغب داخل اللجان.

 

كما تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة.

جامعة المنوفية المنوفية الدراسات العليا الامتحانات الإجراءات الوقائية والاحترازية الفصل الدراسي الثاني

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