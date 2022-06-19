عميد أسنان القاهرة: لجنة للتحوّل الرقمي.. ومجلة الكلية «إلكترونية» قريباً

تقديم الخدمة للمواطن على مدار اليوم

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة، التحول الرقمى بالكلية لم يتم بشكل تام ولكن بشكل مبدأى تم تطبيق دفع الخدمات عن طريق فورى وعندما أصبحت عميدًا للكلية قمت بتشكيل لجنة تسمى “لجنة التحول الرقمي”.

وأضاف الدكتور هشام عبدالحكم في تصريح لـ صدى البلد": لجنة التحول الرقمى بالفعل بكل الكليات ولكن قدمت لها شكلاً آخر بحيث أن تكون ضمن منظومة مصر الرقمية ونقلل من الاستخدام الورقي بقدر الإمكان حتى نصل إلى نسبة قريبة من الصفر.

وتابع “عبدالحكم”: هذا يستدعى عمل بوابة إلكترونية للكلية وقمنا بعمل اتصالات بهذا الصدد مع مركز دعم القرار بمركز الوزراء وجار العمل من خلال لجنة التحول الرقمى ، كما نعمل على تحويل المجلة العلمية الخاصة بالكلية إلى إلكترونية ، بالإضافة إلى أنه يمكن العمل على إنشاء ابلكيشن خاص بالكلية على الهاتف المحمول بحيث نسهل على المواطنين الاتصال وأن تكون الخدمة متاحة 24 ساعة ولا ترتبط بموعد الإجازات الرسمية .

على الجانب الآخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي ومسؤول ملف الإعاقة بالجامعة، حول إنجازات وأعمال مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة منذ افتتاحه في يناير 2022 وحتى الآن، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي وتأهيلهم للمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.



وجاء في التقرير أن المركز يساهم بفعالية في تنفيذ خطة الجامعة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء العملية التعليمية، حيث تم عقد العديد من التدريبات لهم على تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ومهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي ، وضبط إعدادات أجهزة اللاب توب أو التابلت واستخدامها في عملية التعلم.





وأوضح التقرير بدء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة سواء في المجتمع الجامعي أو غير الجامعي، والتواصل الإيجابي والبناء مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية داخل الحرم الجامعي، وتيسير التواصل الفعال لذوي الإعاقة السمعية مع مقدمي الخدمات الطبية المختلفة، حيث تم عقد عدد من ورش العمل بعنوان "أساسيات لغة الإشارة" لطلاب كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والاقتصاد والعلوم الساسية، والآداب، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان.



واستعرض التقرير، نجاح المركز في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة من حيث تحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وترشيح منسق بكل كلية مختص بشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، كما تم تطوير البنية التحتية التي تساعدهم.