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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قصر العيني ينقذ حياة طفلة من التسمم بحبة الغلة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نجح مستشفى قصر العينى، في إنقاذ طفلة 13 سنة من التسمم بحبة الغلة بواسطة تقنية الايكموو فى قسم الحالات الحرجة.

 

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، عبر الحساب الشخصى على الفيسبوك: “فريق الإيكمو بقسم الحالات الحرجة بقصر العيني يحقق إنجازا جديدا وينقذون سيدة في مقتبل العمر”.

 

وأضاف “صلاح”: “التخصص الدقيق الذي تبناه القسم والدكتور أكرم عبد الباري واجتهد علي مدار سنوات ليدعم المؤسسات الصحية بالدولة والمنطقة بخبراته في هذا التخصص لنشره، تحياتي للأستاذة الدكتورة شيرين الجنجيهي رئيسة القسم والدكتور أشرف وديع مدير الوحدة ود. أكرم عبد الباري رئيس الفريق وجميع الفريق بالقسم والمستشفيات”.

 

وفى نفس السياق ، تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح أمس، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وذلك في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية.

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الخشت: خطة شاملة لتطوير قصر العينى الفرنساوى وفق أحدث المواصفات العالمية

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وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم تشكيل لجنة علمية وفنية لوضع خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خطة التطوير ستتم على مرحلتين، الأولى ستكون قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارتها المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، التقى لدكتور محمد الخشت مجموعة من المرضى وتحاور معهم، وعبروا عن رضاهم عن الخدمة المقدمة، وكان من بينهم حالات من خارج مصر يتلقون الخدمة العلاجية، وتفقد مسار المرضى داخل المستشفى، وغرف الكشف واستراحة أسر المرضى، وقسم الطوارئ، وقسم عمليات اليوم الواحد، ووحدة الجراحة، والرعاية المركزة، ووحدة الأشعة، ومركز أمراض السكر ومضاعفاته، والصيدلية الخارجية، ووحدة فحوصات القلب، ومعمل الأوعية، وقسم التحاليل الطبية، وبعض مرافق المستشفى الأخرى.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة الإسراع في تحصيل مديونيات المستشفى لدى الغير، وتطوير نظام التسويق وتحسين نظام الفندقة، وتشغيل المستشفى بكامل طاقته، بعد الدور الكبير والمتميز الذي قام به في مواجهة جائحة كورونا والذي حقق فيه نسبا عالية من الشفاء بشهادة الجميع، كما وجه الدكتور الخشت برفع  مستوى الخدمة وتقديم أعلى قدر من العناية الطبية المتميزة والمتكاملة والاستمرار في تعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني والعاملين بها.

 

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