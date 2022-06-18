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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة: انتهاء التقديم على برامج الساعات المعتمدة آخر يونيو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء التسجيل الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022/2023.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، تبدأ مرحلة الالتحاق المبكر يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 وتنتهي يوم الخميس 30 من نفس الشهر.

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وعلى جانب آخر فاز فريق طلابي من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة جامعة القاهرة، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية "The ESG trading initiative 2022"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفريق الطلابي الفائز في المسابقة مؤكدًا كفاءة طلاب وباحثي جامعة القاهرة، وتمكنهم من المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة، وأوضح أن المسابقة تم إجراؤها من خلال منصة تحاكي الأسواق المالية في العالم الحقيقي لاتخاذ قرارات الاستثمار لممارسة التمويل مع مراعاة تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فريق الجامعة ضم 6 طلاب (3 طلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 3 طلاب من برنامج جورجيا بكلية التجارة)، وهم: محمود عبد المنعم وهبة الله، ومحمد عادل محمد أحمد، ومحمد خالد أحمد توفيق، ويوسف خالد أحمد بدر، ومينا ويليام ذكري جرجس، ومروان خيري حافظ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين السيد مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس بكلية التجارة.

جدير بالذكر أن الفريق الطلابي شارك في المسابقة على مدار 4 أشهر من خلال مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى في محاكاة لإدارة المحافظ واستثمار في الأسهم في بورصة نيويورك وتورنتو، بينما تمثلت المرحلة الثانية في تداولات دولية من أسواق العرض والطلب المغلقة إلى الأسواق المفتوحة، وقد شارك في المسابقة 15 جامعة تُمثل 7 دول شرق أوسطية، حيث شاركت من مصر جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وشاركت من الدول العربية جامعات الإمارات العربية المتحدة، وزايد، والشارقة، والسلطان قابوس، والبحرين، وحمد بن خليفة، والكويت، وعجمان، وقطر، والقاسمية، وجيلالي بونعامه بخميس مليانة، والجامعة التكنولوجية والعلوم التطبيقية – شناص.

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