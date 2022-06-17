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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن دورات تدريبية للطلاب

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن دورات تدريبية للطلاب

يعلن مركز التدريب بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن بدء كورس (الإخراج التليفزيونيFiction & Non-Fiction Programs ) يوم ٢٩ يونيو من الشهر الحالي، مع المخرجين المبدعين: الاستاذ ابراهيم السيد المخرج بالتليفزيون المصري ومخرج الدراما والأفلام الوثائقية والبرامج بقناة الحياة، والاستاذ محمد مصطفى/ مخرج برامج التوك شو والبرامج والتغطيات الحية بقناة dmc.

وتبلغ مدة الدورة تدريبية ٣٢ ساعة مقسمة على ثمانية أيام ، تتعلم من خلالها:
- طريقة كتابة السكريبت والديكوباج بحرفية .
- كيفية تنفيذ برنامج هواء متكامل .
- كيفية وضع رؤية إخراجية متميزة لبرنامج أو عمل مصور .
- التعرف على التكوينات الابداعية للكادر مع التنفيذ.

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 وأوضح المركز انه سيتم التدريب على استخدام جميع الأجهزة داخل Control Room  والبلاتوه، وعلى مدار الكورس ستقوم بكتابة ديكوباج وتصوير مقطع درامي وفيتشر مرتبط بفكرة البرنامج الذي ستقوم بتنفيذه بالكورس من خلال التصوير الخارجي باستخدام أحدث المعدات من كاميرات وعدسات متنوعة ومونتاج ما تم تصويره، وبنهاية الكورس ستنفذ برنامج متكامل داخل أستوديوهات سكاي نيوز بالكلية.

واشار المركز إلى أن على الراغبين فى الحجز والاستفسار التواصل  (واتساب) مع الرقم:
0122 4536006، ومع نهاية الكورس تحصل على شهادة معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وعلى جانب اخر فاز فريق طلابي من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة جامعة القاهرة، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية "The ESG trading initiative 2022"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفريق الطلابي الفائز في المسابقة مؤكدًا كفاءة طلاب وباحثي جامعة القاهرة، وتمكنهم من المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة، وأوضح أن المسابقة تم إجراؤها من خلال منصة تحاكي الأسواق المالية في العالم الحقيقي لاتخاذ قرارات الاستثمار لممارسة التمويل مع مراعاة تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فريق الجامعة ضم 6 طلاب (3 طلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 3 طلاب من برنامج جورجيا بكلية التجارة)، وهم: محمود عبد المنعم وهبة الله، ومحمد عادل محمد أحمد، ومحمد خالد أحمد توفيق، ويوسف خالد أحمد بدر، ومينا ويليام ذكري جرجس، ومروان خيري حافظ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين السيد مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس بكلية التجارة.

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