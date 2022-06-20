امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان مادة التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الآن.

يأتي ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان التربية الدينية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : جاري الان تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها وتحديد هوية ومكان و بيانات مصورها ، ليتم تطبيق قانون مكافحة الغش عليه وعلى من عاونه.

وكان قد تلقى طلاب الثانوية العامة تحذيرات شديدة في جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية اللعامة 2022 من خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا داخل لجنة الامتحان.

وشددت رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، على أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وضع عقوبات مشددة للغش في الامتحانات، حيث تصل عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، للحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية.

واكد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، أنه سيتم تحرير محاضر لأي طالب يثبت حيازته للموبايل او اي وسيلة غش حتى لو لم يستخدمها في اللجان ، مؤكدين أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا سيعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية و إلغاء الامتحان فورا.



وفيما يلي نستعرض عقوبات الغش في الامتحانات وفقا لقانون مكافحة الغش في الامتحانات

عقوبة الغش في الامتحانات

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

عقوبة الشروع في الغش

يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الحرمان من الامتحانات

يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

عقوبة حيازة هاتف في الامتحانات

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وبدء منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2022 البالغ عددهم 707 آلاف و992 طالبا/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، في اداء امتحان مادة التربية الدينية .

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الدينية لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم ايضا ، امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

جدير بالذكر أن التربية الدينية تعد من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2022 ، وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم : لن نوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

وتعقد امتحانات الثانوية اللعامة 2022 ورقياً بنظام "البابل شيت"، وتقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا صحة لـ احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .