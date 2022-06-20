39 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية بالمنيا

قدم صدى البلد بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، فى أول أيام ماراثون الامتحانات، وذلك بعد إنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب ومنها البوابات الإلكترونية وتعقيم اللجان ومنع وقوف السيارات بجوار لجان الامتحانات وتواجد سيارات الإسعاف وطبيب.

وعقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا لرؤساء لجان الثانوية العامة بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ونور الدين فاروق السيد رئيس مركز توزيع الأسئلة والدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليميه.



وشدد محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تحقيق الانضباط فى اللجان لرصد أى محاولات للغش ‏أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال امتحانات الثانوية العامة وعدم السماح لأى طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة مع ضرورة ضبط ‏النفس والشفافية وصولا إلى هدوء وانضباط اللجان.‏



وقال إن الجميع فى مهمة عمل وطنية ولابد من تضافر كل الجهود لإنجاح العملية الامتحانية

وناقش الرشيدي تفاصيل وضوابط أعمال الامتحانات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مشيرا إلى أن مديرية تعليم المنيا قامت بتجهيز وتعقيم ‏اللجان الامتحانية وكذلك تجهيز استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين.



واستعرض الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ، فنيات توزيع نماذج أسئلة الامتحانات على الطلاب وعددهم 16 طالبا وطالبة داخل كل لجنة دون إحداث تشابه بالجوار ضمانا ‏للشفافية ، موصيا الحضور التنبيه على الملاحظين بمنع أى محاولات للغش وضبط النفس وحسن التعامل مع الطلاب واحتواء أى مشكلة قد تطرأ أثناء ‏فترة الامتحان والتواصل الدائم مع غرفة العمليات

ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد جاهزية عدد من اللجان بمركز ابوقرقاص لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2022 بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء محمد عزت رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس قاسم أمين الإعدادية وقاسم أمين الثانوية.

أطمأن المحافظ، على جاهزية اللجان وعلى توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الوحدة المحلية بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان ، وأكد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، و ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

يشار انه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي الإدارات التعليمية التسع يؤدي من خلالها 39 ألف و98 طالب وطالبة الامتحانات.

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https://fb.watch/dLQW7MID8H/