حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: 3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة العناية بـ الأم والجنين

وزارة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» لأكثر من 3 ملايين و732 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، منذ إطلاقها وحتى الآن، ضمن حزمة المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، وتوفير العلاج الفوري والرعاية الكاملة مجانًا، مع التركيز الرئيسي على الكشف عن فيروس الكبد الوبائي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل، لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.

الفرق الطبية تتابع كل سيدة والمولود

من جانبه، أكد الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة أن الفرق الطبية تتابع كل سيدة والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة، لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس، مشيرًا إلى إجراء كل التحاليل بسرية تامة وبكواشف عالمية المعايير، وبموافقة صريحة وواعية من السيدة قبل أي فحص.

الخدمات المقدمة 

وتشمل الخدمات فحصًا إكلينيكيًا شاملاً لتقييم حالة الأم والجنين، قياس الطول والوزن وضغط الدم، تطعيم التيتانوس، تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، إلى جانب تحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، وصرف كل الفيتامينات والمغذيات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.

وأصبحت المبادرة جزءًا مستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكل المحافظات، مما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.

وتدعو الوزارة السيدات الحوامل إلى التواصل للاستفسار عبر الخطوط الساخنة 105 و15335، أو الموقع الرسمي www.100millionseha.eg، وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن صحة الأم والجنين استثمار حقيقي في مستقبل مصر.

الصحة الفحص الشامل العناية بصحة الأم والجنين وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة المبادرات الرئاسية فيروس الكبد الوبائي

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

