أول برتوكول علاجي.. كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة

أعلنت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، عن اول برتوكول لعلاج والتعامل مع متعاطي قرص الغلة.

ونص البرتوكول الذي حصلنا علي صورة ضوئية منه ، علي مجموعة من المعايير الهامة للتعامل مع الحالة التي تعاطت حبة الغلة والتي تتمثل في التالي :-

ممنوع إدخال ماء الي جوف المريض أو عمل غسيل المعدة بمحلول ملح أوبر منجانات بوتاسيوم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التركيبة والاستخدام الخاص بصحبة الغلة ، حيث تتكون اقراص الغلة من مركب فوسفيد الألومنيوم وتستعمل في حفظ الغلال من الآفات المسببة للتسوس وتحفظ هذه الأقراص داخل عبوات محكمة الغلق بعيدة عن الرطوبة.

وأشارت إدارة الرعاية الحرجة عند الاستخدام يتم حساب مساحة التخزين الخاصة بالغلال في حجرات أو صوامع محكمة الغلق ثم يتم وضع الاقراص وعند تعرض الاقراص للرطوبة الجوية يتصاعد غاز الفوسفين للقضاء على الآفة التي تصيب الغلال ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتجنب استنشاق غاز الفوسفين .

كيفية التعرض وآلية التسمم :

الاستنشاق لغاز الفوسفين داخل حجرة التخزين . البلع بغرض الانتحار او بالاهمال في متناول الاطفال عند تعرض القرص الحموضة المعدة يتم انطلاق غاز الفوسفين وهو مركب سام للخلايا يتسبب في تثبيط الانزيمات الخلوية الحيوية ويسبب تأكل مباشرا للانسجة ويسبب انهيار الدورة الدموية والتي تؤدى إلى التأثيرات المباشرة على عضلة القلب بالإضافة إلى فقدان السوائل وتلف الغدة الكظرية.

كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة:

1. يعطي المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين من ٢-٥ زجاجات ٥٠ مل اذا كان المريض قادر على البلع أو عبر الرايل إذا كان غير قادر على البلع ويبقي الزيت ببطن المريض.

ويقوم الزيت باحتواء الحبة والأهم أنه يحافظ على الرابطة بين الألومونيوم والفوسفيد فيمنع تصاعد غاز الفوسفين الذي يقوم بالتأثير على عضلة القلب.

يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم (۲۱) أمبول وريدي) كجرعة مبدئية قبل ظهور نتيجة التحليل لاحتواء الحمضية الناتجة.