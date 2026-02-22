قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول برتوكول علاجي.. كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة

حبة الغلة
حبة الغلة
عبدالصمد ماهر

أعلنت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، عن اول برتوكول لعلاج والتعامل مع متعاطي قرص الغلة.

ونص البرتوكول الذي حصلنا علي صورة ضوئية منه ، علي مجموعة من المعايير الهامة للتعامل مع الحالة التي تعاطت حبة الغلة والتي تتمثل في التالي :- 

  • ممنوع إدخال ماء الي جوف المريض أو عمل غسيل المعدة بمحلول ملح أوبر منجانات بوتاسيوم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التركيبة والاستخدام  الخاص بصحبة الغلة ، حيث تتكون اقراص الغلة من مركب فوسفيد الألومنيوم وتستعمل في حفظ الغلال من الآفات المسببة للتسوس وتحفظ هذه الأقراص داخل عبوات محكمة الغلق بعيدة عن الرطوبة.

وأشارت إدارة الرعاية الحرجة عند الاستخدام يتم حساب مساحة التخزين الخاصة بالغلال في حجرات أو صوامع محكمة الغلق ثم يتم وضع الاقراص وعند تعرض الاقراص للرطوبة الجوية يتصاعد غاز الفوسفين للقضاء على الآفة التي تصيب الغلال ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتجنب استنشاق غاز الفوسفين .

كيفية التعرض وآلية التسمم :

  1. الاستنشاق لغاز الفوسفين داخل حجرة التخزين .
  2.  البلع بغرض الانتحار او بالاهمال في متناول الاطفال
  3. عند تعرض القرص الحموضة المعدة يتم انطلاق غاز الفوسفين وهو مركب سام للخلايا يتسبب في تثبيط الانزيمات الخلوية الحيوية ويسبب تأكل مباشرا للانسجة ويسبب انهيار الدورة الدموية والتي تؤدى إلى التأثيرات المباشرة على عضلة القلب بالإضافة إلى فقدان السوائل وتلف الغدة الكظرية.

كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة:

1. يعطي المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين من ٢-٥ زجاجات ٥٠ مل اذا كان المريض قادر على البلع أو عبر الرايل إذا كان غير قادر على البلع ويبقي الزيت ببطن المريض.

 ويقوم الزيت باحتواء الحبة والأهم أنه يحافظ على الرابطة بين الألومونيوم والفوسفيد فيمنع تصاعد غاز الفوسفين الذي يقوم بالتأثير على عضلة القلب.

يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم (۲۱) أمبول وريدي) كجرعة مبدئية قبل ظهور نتيجة التحليل لاحتواء الحمضية الناتجة.

حبة الغلة انقاذ تسمم حبة الغلة الرعاية الحرجة التسمم التسمم الدموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي في ثوبه الجديد بمسجد الإمام الحسين

الدكتور أحمد نبوي ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد