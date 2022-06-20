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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى كفر الشيخ.. صور

حملات مكثفة
حملات مكثفة

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال تجميل وتطوير مدخل "الأمل" بالطريق الدولي الساحلي، حيث تم تنفيذ حملات نظافة، وزراعة نجيل طبيعي بالجزيرة الوسطى.

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أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة بالقرى، ومتابعة أعمال حملة طرق الأبواب لليوم الرابع علي التوالي، وذلك لتقديم التطعيم ضد فيروس كورونا بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية لقرية "الفيروز"، وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى متابعة العمل على رفع المطابق، وتطهير شبكة الصرف الصحي بقرية " أم القرى"، وجاري المتابعة المستمرة لحين الانتهاء من الأعمال، وأيضا متابعة ري الأشجار المنزرعة بالقرية، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية الفيروز، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال تركيب أغطية لمطابق الصرف، وتسليك الصرف الصحي بقرية "بقلولة" وتمهيد ورفع كفاءة طريق "الرياض / أبو صالح ".


وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية، وذلك لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، ورفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة، رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن تفقد جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز مدخل وساحة انتظار الطلاب، وإجراء تندات ومظلات خارج اللجان، وتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة  الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات النظافة العامة بمحيط المدارس، والطرق المؤدية إليها، وتذليل كافة العقبات.


وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية التفتيش، حيث تم مسح وتمهيد مخارج ومداخل القرية، لرفع كفاءة الطرق، ونظافتها، ومتابعة استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بقري (الورق، والروضة، والبلاسي، وبرية لاصيفر، والحدادى )، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، بالإضافة إلى تسليك خطوط خفض المنسوب بهذه القرى، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار.


كما أشرفَ أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي استمرار رفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين بشكل عام، وذلك من خلال رفع المتولد اليومي من بقايا تجمعات القمامة بكافة المناطق المستهدفة، والشوارع بالمدينة والقرى، واستكمال تنفيذ البرنامج اليومي لخطة مجلس مدينة بلطيم، وذلك بانتشار كافة المعدات.


وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، حيث تمت متابعة عمل صيانة للكشافات، ورفع كفاءة الإنارة العامة علي الطريق الرئيسية، ومداخل القرى، وحول المصالح الحكومية والمدارس بقرية "طويلة نشرت"، وتمت متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، واستكمال أعمال الصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، ومتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالطريق العام، وتغيير أعمدة الإنارة بطريق "قلين- دسوق"، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية "منية قلين"، وتمت متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

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