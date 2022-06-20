الأولمبية تشيد بتحقيق آية أيمن برونزية بطولة العالم للسباحة البارالمبية للكبار

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاعبة آية الله أيمن عباس لاعبة السباحة البارالمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للكبار للسباحة البارالمبية التي أقيمت بالبرتغال.



وحققت آية الله أيمن عباس 3 أرقام أفريقية جديدة بجانب حصولها على الميدالية البرونزية والحصول على المركز السابع لسباق الـ ١٠٠ حرة والمركز السادس لسباق ٤٠٠ حرة.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبة على هذه النتائج المميزة والإصرار والعزيمة على تحقيق إنجازات ورفع راية مصر عالية وخالص التمنيات بدوام التوفيق وتحقيق مزيد من الانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل.