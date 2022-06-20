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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على استمرار المتابعة الدورية للمحاصيل الصيفية والسكرية.. صور

وكيل زراعة كفر الشيخ
وكيل زراعة كفر الشيخ


شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على استمرار المتابعة الدورية والمستمرة للمحاصيل الصيفية والسكرية وزراعات القطن وصرف الأسمدة بمراكز وقرى المحافظة، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.
 

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تفقد جمعية المنشية الجديدة وجمعية العياش الزراعية التابعة للإدارة الزراعية ببلطيم، لفحص زراعات القطن والذرة ومتابعة أعمال صرف الأسمدة والتنبيه بالدقة المتناهية بعمل الحصر على الطبيعة، ومراعاة الدقة منعا للمساءلة، بحضور المهندس فرج زغلول مفتش المكافحة، والمهندس السيد عبد الله مدير الإدارة الزراعية، والمهندسة رحاب الصبحي مفتش الإرشاد.
 

وأضاف غربية، أنه تفقد الزراعات والوقوف على حالتها الطبيعية، بمركز الرياض لمتابعة المحاصيل السكرية، كذلك تم المرور على زراعات القطن والذرة بزمام جمعيتي الإعلامية وعزبة يوسف، وقد كانت حالة القطن والذرة بزمام الجمعيتين جيدة جدا من حيث الإصابات الحشرية والعمليات الزراعية، بما يبشر بمحصول جيد جداً هذا الموسم.

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