ويستهام يحسم صفقة ضم تيلو كيرير من باريس سان جيرمان

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الألماني تيلو كيرير من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع كيرير /25 عاما/ عقدا لمدة أربعة أعوام مع إمكانية التمديد لعامين أخرين، وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ 1ر10 مليون جنيه إسترليني (2ر10 مليون دولار).

ويأتي ذلك في إطار مساعي ويستهام للتغلب على غياب المدافع المغربي نايف أكرد بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الاستعداد للموسم، وكذلك رحيل لاعب قلب الدفاع عيسى ديوب إلى فولهام، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأبدى كيرير، الذي يتمتع بخبرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ثقته في قدرته على إحداث فارق بشكل سريع.

وقال كيرير في تصريحات لموقع نادي ويستهام :"سعيد للغاية بالتعادقد مع ويستهام. هذا أفضل دوري في العالم وأشعر بحماس شديد للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز."