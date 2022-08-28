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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحقيق يكشف تعمد فيسبوك حجب المحتوى الموثق للاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين.. وتيك توك يسرح عشرات الموظفين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تيك توك يسرح عشرات الموظفين في حملة غير مسبوقة

 

في حملة غير مسبوقة، قام تطبيق الفيديو الصيني، تيك توك  TikTok، بتسريح عشرات الموظفين الذين يعملون في عدد الأقسام الاستراتيجية التي كان لها الفضل في أرباح التطبيق، وهو أمرا يعتبره الموظفون أنفسهم شديد الغرابة نظرا لأرباح تيك توك العام الماضي.  

 

هل هاتفك منها؟.. سامسونج تطلق تحديثا أمنيا مهما لهواتف جالاكسي القديمة


قررت شركة سامسونج، النظر أخيرا إلى هواتف جالاكسي القديمة، Samsung Galaxy، الصادرة بين عامي 2014 و 2018 من خلال إصدار تحديث أمني لها، لمساعدة مستخدمي الهواتف على حمايتها ضد الاختراقات أو استغلال الثغرات الأمنية الموجودة بها.


بعد زيادة أسعار بلايستيشن.. مايكروسوفت تعلن بشرى سارة لمحبي إكس بوكس


في تحد جديد لأجهزة بلايستيشن، قررت شركة مايكروسوفت عدم رفع أسعار أجهزة الألعاب المملوكة لها Xbox  إكس بوكس، وذلك في محاولة لإغراء المستخدمين وراغبي الشراء الجدد، بعد قرار شركة سوني رفع أسعار بلايستيشن.

 

الكيل بمكيالين.. تحقيق يكشف تعمد فيسبوك حجب المحتوى الموثق للاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين


لن ينسى مستخدمو فيسبوك في العالم العربي وكذلك المناصرين للقضية الفلسطينية خارجه ما حدث لهم العام الماضي عندما قرروا توثيق الاعتدءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فيما عرف بـ “أحداث الشيخ جراح”، حيث تم حينها حذف الصور والفيديوهات وحتى المنشورات التي تحمل آراءا تدين الاعتداءات بحجة أن خوارزميات فيسبوك وإنستجرام غير قادرة على التعرف عليها، مما جعل الشركة تعتذر حينها نظرا لهذه الأخطاء التقنية، ولكن تكرار الأمر فضح الشركة.

 

غيرها حالا وفعل هذه الإجراءات.. اختراق وسرقة ملايين كلمات المرور


شهدت الساعات الماضية اختراق وسرقة عشرات الملايين من كلمات المرور للمستخدمين على عدد من المنصات الشهيرة، وتسريبها على شبكة الدارك ويب، حيث شهدت خدمة البث التلفزيونية  الشهيرة boxset سرقة وتسريب 15 مليون كلمة مرور، في أكبر اختراق لمنصات البث.

 

اتهام إنستجرام بمشاركة وتسريب بيانات الموقع وخوف بين المستخدمين.. ما القصة؟

 

انتشرت منذ أيام عدد من التحذيرات التي تنصح المستخدمين بالقيام بتعطيل بيانات الموقع لإنستجرام Instagram ، وأيضا على هواتفهم، حيث تدعى هذه التحذيرات أن انستجرام يقوم بمشاركة الموقع وتسريبه مع المتابعين والأصدقاء بشكل واسع، مما يعرض حياة المستخدمين للخطر وينتهك خصوصية بياناتهم.  

 

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