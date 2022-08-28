بـ 3 جنيه.. وصفة طبيعية للشعر والبشرة

فوائد آيس كريم بالكاكاو، تعددت فوائد الآيس كريم سواء للصحة الجسدية أو الجمالية ، هل تبحثين عن ماسك طبيعي للشعر والبشرة أليك فوائد آيس كريم بالكاكاو .
فوائد آيس كريم بالكاكاو، وجود الكالسيوم يجعل الأسنان قوية وصحية، ويحمي الشرايين، ويمنع السرطان .
فوائد آيس كريم بالكاكاو
وجود الكالسيوم يجعل الأسنان قوية وصحية، ويحمي الشرايين، ويمنع السرطان.
فوائد الآيس كريم للشعر والجمال
يقشر الجلد الميت من الجسم ، ويمنح بشرة متوهجة وخالية من العيوب ، ويمنح بشرة أكثر نعومة ، وينعم البشرة الطبيعي ، يعتبر الأيس كريم أفضل علاج للشعر الجاف والخشن، بلسم ممتاز للشعر، يحفز نمو الشعر
طريقة عمل ماسك الآيس كريم للشعر والبشرة
المكونات لماسك الآيس كريم :
- نصف كوب آيس كريم .
- صفار بيضة واحدة.
- قبعة الاستحمام.
طريقة التحضير:
- يخلط الآيس كريم جيدا
- يوزع الخليط على الشعر من الأسفل إلى الأطراف.
- يغطى الشعر بغطاء الدش لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
- يشطف بالشامبو أكثر من مرة.
حقائق غذائية عن الآيس كريم
الأهمية الغذائية للآيس كريم
مصدر جيد للكالسيوم ، مصدر جيد للبروتين، يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات.
حقائق غذائية عن الآيس كريم
لكل وجبة: 149 سعرة حرارية بروتين 1.9 جم ؛ الكربوهيدرات 19.5 جم ؛ دهون 8 جم ؛ الكوليسترول 28.8 ملغ. صوديوم 16.7 ملجم.
مصدر المعلومات موقع comparespecies .