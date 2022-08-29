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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما تسطيع ان تتخيله هو حقيقي.. محمود حجازي يوجه رسالة لـ جمهوره| شاهد

صدى البلد

وجه الفنان محمود حجازي ، رسالة لـ جمهوره ، ونشر عدة صور له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

 

وعلق محمود حجازي: “ كل ما تسطيع ان تتخيله هو حقيقي 🌪 ويجب عليك ان تتقن القواعد كمحترف حتي تتمكن من كسرها كفنان ”. 


وأكد الفنان محمود حجازي، خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

واستكمل محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل فى موسمه الأخير حول أن هناك تطويل فى بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل فى ظروف صعبة”.

وأضاف محمود حجازي: “فكرة تقديم موسم جديد من مسلسل أبو العروسة كان بمثابة تحد، لأنك لابد وأن تقدم الجديد”.
 

انستجرام محمود حجازي الفنان محمود حجازي مسلسل ابو العروسة

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