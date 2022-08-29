التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كشف طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، عن فترة تسجيل رقم الهاتف علي بطاقات التموين حتي ٩/٣٠ تنفيذا لتوجيهات وزير التموين.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الهدف من تسجيل رقم هاتف على بطاقة التموين هو سهولة التواصل بين الوزارة والمواطنين وحتي يتم إخبار المواطنين عن أي مشاكل تخصهم فورا حدوثها في بطاقات التموين الخاصة بهم.

وتابع مدير مديرية التموين بالجيزة أنه يتم تسجيل رقم الهاتف علي بطاقات التموين عن عدة طرق منها الذهاب لأقرب مكتب تموين للمواطن أو من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.