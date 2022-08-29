بحضور رئيس الوزراء.. حماية المستهلك: بدء معارض أهلا مدارس الخميس المقبل |فيديو

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن معارض "اهلا مدارس" سوف تقام بداية من يوم الخميس القادم الأول من سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بواسطة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة.

وأضاف "حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن ٢٣ معرضا رئيسيا متواجدا سيتم تنظيمها في ٢٣ محافظة وباقي المحافظات سوف يكون بها قوافل متحركة و ١١٩ معرضا فرعيا في كافة المحافظات، موضحا أن هناك ٥٠٠ مكتبة أيضا مشتركة في المعرض.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن المعارض توفر كافة الاشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ويوفر المعرض أيضا النظارات الطبية للطلاب بالكشف.

https://fb.watch/fcLKbtjJ0Z/