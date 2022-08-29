عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأثار: استرداد 5300 قطعة مهربة من 4 دول خلال العام الماضي

قطع أثرية
قطع أثرية

كشف شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة، تفاصيل مجهودات الدولة لاسترداد الأثار المصرية من الخارج .

 

txt

تفاصيل إسترداد 5 ألاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة..فيديو

txt

الجمارك الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام

وقال شعبان عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن  مصر تبذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإتجار غير المشروع  في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة .

 

وأضاف شعبان عبد الجواد:"  بدأنا في هذا  الملف منذ 2011، وبدأنا في استرداد الكثير من الآثار المصرية ".

استرداد 5300 قطعة أثرية 

وتابع شعبان عبد الجواد:" العام الماضي تم استرداد أكثر من 5300 قطعة اثرية من أمريكا وفرنسا وأسبانيا وكندا".

 

وأكمل شعبان عبد الجواد:"  في نهاية العام الجاري سيتم  الإعلان عن حصيلة ما تم إنجازه في مجال استرداد الأثار، ونعمل حاليا على أكثر من قضية استرداد أثار ".

 

 

 

الاثار الآثار المستردة قطع أثرية اخبار التوك شو آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

أسئلة وإجابات الامتحانات.. وزير التعليم الجديد يفجر مفاجأة عن الثانوية العامة

الطلقة الأخيرة وهنفضل أصدقاء.. انفصال نهائي بين أورتيجا وزوجته.. تفاصيل

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

بالأسعار .. 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 |صور

إخماد حريق في عقار مجاور لفندق شهير بالإسكندرية| شاهد

معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

تغييرات في قطاع الكرة بالأهلي خلال ساعات.. خاص

العراق على صفيح ساخن.. البحرين والكويت تحذران رعاياههما في بغداد

التموين تواصل استقبال تظلمات المحذوفين من الدعم.. تعرف على المستندات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

ماذا لو عاد معتذرا.. القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب

بثمن شقة.. سعر عقد ديميت أوزديمير يثير ضجة في حفل زفافها

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

فيديو

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

هاني شاكر يقرر اعتزال العمل العام نهائيا في مصر .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ