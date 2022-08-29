الأثار: استرداد 5300 قطعة مهربة من 4 دول خلال العام الماضي

كشف شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة، تفاصيل مجهودات الدولة لاسترداد الأثار المصرية من الخارج .

وقال شعبان عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن مصر تبذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة .

وأضاف شعبان عبد الجواد:" بدأنا في هذا الملف منذ 2011، وبدأنا في استرداد الكثير من الآثار المصرية ".

استرداد 5300 قطعة أثرية

وتابع شعبان عبد الجواد:" العام الماضي تم استرداد أكثر من 5300 قطعة اثرية من أمريكا وفرنسا وأسبانيا وكندا".

وأكمل شعبان عبد الجواد:" في نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم إنجازه في مجال استرداد الأثار، ونعمل حاليا على أكثر من قضية استرداد أثار ".